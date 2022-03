Het kabinet wil de daling van de koopkracht als gevolg van de hoge inflatie beperken met onder meer tijdelijke verlagingen van de accijnzen op brandstof en de btw op energie. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van het AD.

Gas en elektriciteit vallen nu onder het hoge btw-tarief van 21 procent, maar zouden tijdelijk onder het lage tarief van 9 procent gaan vallen.

De korting op de accijnzen op benzine en diesel is nog onderwerp van discussie. De maatregelen zouden per 1 juli ingaan voor in eerste instantie een half jaar.