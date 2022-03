De Ierse kledingketen Primark gaat fors reorganiseren in Nederland, blijkt uit een interne mail die NU.nl kon inzien en wordt bevestigd door een woordvoerder van het bedrijf. Er verdwijnen 240 banen, vooral in het management, maar er worden ook 200 nieuwe banen gecreëerd, zegt de woordvoerder. Er zijn geen plannen om ook winkels te sluiten.

Het bedrijf schrapt een aantal functies in het winkelmanagement "om de structuur te vereenvoudigen". "De veranderingen zijn bedoeld om duidelijker verantwoording af te leggen en te zorgen voor meer flexibiliteit en meer managementondersteuning op de winkelvloer", vertelt de woordvoerder.

Primark heeft het al langere tijd moeilijk en moest als gevolg van de coronacrisis in 2020 een omzetverlies van 40 procent incasseren. In 2021 ging het opnieuw wat beter met de kledingketen, maar ze moest nog altijd op de kosten letten. Daarom had Primark eerder al een reorganisatie aangekondigd in het Verenigd Koninkrijk.

Nu blijkt dat er ook in Nederland banen geschrapt worden. Iets meer dan 240 personeelsleden verliezen hun baan. Maar er wordt ook een nieuwe functie geïntroduceerd, waardoor er 200 nieuwe banen worden gecreëerd. "Daardoor is het netto-aantal functies dat gevolgen van de herstructurering ondervindt dus aanzienlijk lager."

De directie onderhandelt nu met de ondernemingsraad en de vakbonden over een sociaal plan voor de getroffen werknemers. Dat zou op 1 mei klaar moeten zijn volgens David Swann Lassche, de coutrymanager Nederland van Primark. Er zijn voorlopig geen plannen om Nederlandse winkels te sluiten, meldt het bedrijf.