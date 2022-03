Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), is ervan overtuigd dat er binnenkort een digitale versie van de euro zal bestaan. Ze antwoordde donderdag op een vraag van journalisten dat ze er zeker van is dat de ECB doorgaat met het proces zodra het onderzoek is afgerond in 2023.

De ECB praat al langer over de mogelijkheden voor een digitale munt. Die moet een stabiel alternatief vormen voor andere cryptomunten, zoals de bitcoin. Bovendien zou een digitale euro op termijn als alternatief voor contant geld kunnen dienen. De ECB heeft echter altijd benadrukt dat de munt geen vervanger van cashgeld wordt.

In juli vorig jaar is de bank gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een eigen digitale munt, nu cryptomunten steeds populairder worden. Dat onderzoek duurt twee jaar, waarna beslist zal worden of het ook zin heeft om zo'n munt uit te brengen. Lagarde blikte daar donderdag dus al op vooruit en liet weten dat de munt er sowieso zal komen.

Dat wil niet zeggen dat we volgend jaar al met een digitale euro betalen. De ECB zei eerder dat het een jaar of vijf duurt om zo'n munt te ontwikkelen. De digitale euro zou door burgers in een digitale portemonnee worden bewaard.

Hierdoor zouden burgers mogelijk een eigen rekening bij de ECB krijgen. Om concurrentie met de banksector te voorkomen, zouden Europeanen tot een bepaald bedrag in de digitale portemonnee mogen bewaren.

Veel centrale banken en landen denken na over eigen cryptomunten. De Amerikaanse president Joe Biden gaf zijn ministeries woensdag de opdracht een onderzoek te beginnen naar de voor- en nadelen van een digitale dollar. Negen landen voerden al een eigen cryptomunt in en inwoners van El Salvador mogen sinds september overal betalen met bitcoins.