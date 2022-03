De Europese Centrale Bank (ECB) wijzigt de belangrijkste rentetarieven niet, maar gaat het opkopen van obligaties sneller afbouwen. De centrale bank heeft haar groeiprognoses voor de Europese economie dit jaar naar 3,7 procent verlaagd en denkt dat de inflatie naar 5,2 procent stijgt in 2022, zo maakte ze donderdag bekend.

De rentes van de ECB zijn op dit moment extreem laag om het economisch herstel na de coronacrisis te stimuleren. Banken in de eurozone kunnen gratis geld lenen bij de centrale bank en moeten juist betalen om bedragen bij de ECB te stallen.

Die rentes blijven nog een hele tijd zo laag. De rentetarieven zullen later in stappen aangepast worden en pas als alle opkoopprogramma's zijn afgerond.

Met het opkopen van leningen laat de centrale bank geld in de economie stromen. Het was al bekend dat het vanwege de coronacrisis opgezette massale opkoopprogramma van in totaal 1.850 miljard euro eind maart zou eindigen. Nu meldt de ECB ook het opkopen van schulden in het kader van een ander stimuleringsprogramma sneller af te bouwen.

Waar in de maanden april, mei en juni aanvankelijk maandelijks voor 40 miljard euro aan obligaties zou worden opgekocht, verlaagt de ECB dat in mei en juni tot 30 miljard en 20 miljard euro. Waarschijnlijk stopt de centrale bank in het derde kwartaal volledig met dit opkoopprogramma.

Inflatie zal nog lange tijd hoog blijven

De oorlog in Oekraïne, die eind vorige maand begonnen is, veroorzaakt volgens ECB-voorzitter Christine Lagarde meer onzekerheid.

"Die zal ertoe leiden dat de inflatie, die in februari 5,8 procent bedroeg, nog verder zal stijgen in de komende maanden", zegt Lagarde. "De inflatie zal nog een lange tijd erg hoog blijven, maar we denken wel dat ze uiteindelijk rond onze ambitie van 2 procent zal blijven." Pas wanneer dat het geval is, wil de ECB nadenken over een renteverhoging.

De centrale bank verwacht dat de inflatie in de EU 5,2 procent zal bedragen in 2022 en daarna zal uitkomen op 2,1 procent in 2023 en 1,9 procent in 2024. De verwachte economische groei is bijgesteld naar 3,7 procent dit jaar, 2,8 procent volgend jaar en 1,6 procent in 2024. Lagarde benadrukt daarbij opnieuw dat door onder meer de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne niets zeker is.

De prijzen van gas en elektriciteit stegen in februari met 37 procent in de Europese Unie. Die zullen de komende maand waarschijnlijk verder oplopen en "langer dan verwacht" hoog blijven. Ook de voedingsprijzen, die al fors stijgen, zullen verder omhooggaan door de oorlog in Oekraïne.