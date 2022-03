Shell zal 400 miljoen dollar (zo'n 362 miljoen euro) moeten afschrijven op zijn Russische projecten doordat het bedrijf heeft besloten zich terug te trekken uit het land. Dat bedrag komt boven op de kosten van 3 miljard dollar die de oliegigant eerder al aankondigde, zegt een woordvoerder donderdag.

Shell kondigde twee weken geleden aan dat het zich volledig terugtrekt uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. De banden tussen Shell en de Russische overheid waren te nauw en het bedrijf wil voorkomen dat het indirect de Russische oorlogsplannen financiert.

Oorspronkelijk verkocht het bedrijf alleen zijn investeringen in olie- en gaswinning in het land. Die waren goed voor een bedrag van 3 miljard dollar. Twee dagen geleden liet Shell echter weten dat het ook stopt met het kopen van Russische olie en dat het al zijn Russische tankstations sluit. Dat kost nog eens 400 miljoen dollar volgens de oliereus.

Shell is niet het eerste oliebedrijf dat stopt met investeringen in Rusland. Eerder besloot het Britse BP al om hetzelfde te doen. De investeringen van BP in Rusland zijn zo'n 25 miljard dollar waard.