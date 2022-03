Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, gaat in Spanje samenwerken met flitsbezorger Gorillas. Spanjaarden kunnen dan via het platform van Just Eat boodschappen bestellen, en die worden aan huis afgeleverd door Gorillas. Plannen voor zo'n samenwerking in Nederland zijn er op dit moment niet.

De bedrijven starten eerst in Madrid, Barcelona, Valencia en Alicante, maar hopen snel in meer steden te kunnen beginnen. Ook zijn er zo'n 250 kleine bedrijven aangesloten bij het initiatief. De nieuwe bezorgservice is beschikbaar voor zo'n drie miljoen Spanjaarden.

Just Eat is al geruime tijd in Spanje actief en bezorgt maaltijden van zo'n 25.000 aangesloten restaurants, verspreid over vrijwel het hele land. Het bedrijf bezorgde nog geen boodschappen.

Gorillas en Just Eat zijn ook in Nederland aanwezig. Een samenwerking tussen beide bedrijven staat op dit moment niet op de planning. Wel is Just Eat vorig jaar gestart met een test waarbij het boodschappen bezorgt, maar daar is de flitsbezorger niet bij betrokken.