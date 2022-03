Unilever-CEO Alan Jope verdiende vorig jaar 42 procent meer dan in 2020, Shell-topman Ben van Beurden mocht 26 procent meer bijschrijven op zijn bankrekening en ING-CEO Steven van Rijswijk kreeg 39 procent meer loon. Het gaat om respectievelijk 4,9 miljoen euro, 7,4 miljoen euro en 2,1 miljoen euro, blijkt donderdag uit de jaarverslagen van de drie bedrijven.

Alle drie de bedrijven maakten in 2021 een sterke groei door en daar worden de CEO's voor beloond. Unilever boekte in het afgelopen jaar 4,5 procent meer omzet (52 miljard euro), de grootste groei in negen jaar. Shell maakte in 2021 omgerekend zo'n 17 miljard euro winst, tegen 4 miljard een jaar eerder. Bij ING bedroeg de winst voor belastingen en afschrijvingen 6,8 miljoen euro, 78 procent meer dan in 2020.

Unilever scoorde tijdens de coronacrisis sowieso al goed met zijn producten, die vooral gericht zijn op thuisgebruik, en voerde in 2021 prijsverhogingen door vanwege leveringsproblemen door containertekorten. Dat duwde de omzet omhoog.

Shell deed het tijdens corona dan weer minder goed doordat er minder energie gebruikt werd, maar sinds vorig jaar gaat de prijs van gas, elektriciteit en brandstof fors de hoogte in, wat goed is voor de resultaten van het bedrijf. Bij ING is er geen precieze verklaring voor de goede resultaten.

Het loon van topmannen bestaat uit een vast salaris, waar op basis van resultaten een aantal bonussen bovenop komen. Het vaste salaris van Jope is 1,6 miljoen euro, Van Beurden kreeg vorig jaar een salaris van iets meer dan 2 miljoen euro. Bij Van Rijswijk bedraagt het salaris 1,8 miljoen euro.