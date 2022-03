Rusland heeft een lijst met westerse bedrijven opgesteld die genationaliseerd zouden kunnen worden. Op die lijst met 59 namen staan onder meer olie- en gasconcern Shell, autoproducenten Volkswagen en Toyota en meubelwarenhuis IKEA, meldt het Russische nieuwsagentschap Izvestia.

De reden daarvoor is dat de ondernemingen zich terugtrokken uit het land vanwege de oorlog in Oekraïne, volgens het Kremlin zonder garanties te geven aan consumenten.

De lijst kan nog worden uitgebreid met meer bedrijven, zei Oleg Pavlov van het Openbaar Consumenten Initiatief, dat de lijst samenstelde. Het gaat dan om bedrijven die stoppen met zakendoen in het land en Russische consumenten zonder garanties achterlaten. Onlangs werd al een wet goedgekeurd die nationalisaties mogelijk maakt.

Naast eerdergenoemde bedrijven staan onder meer Apple, Microsoft, IBM, McDonald's, Porsche en H&M op die lijst. Het zijn stuk voor stuk bedrijven die de afgelopen weken hebben aangekondigd zich terug te trekken uit Rusland, vanwege de inval in Oekraïne.

Het is niet helemaal duidelijk of de wet en de lijst zijn bedoeld als dreigement of dat Rusland daadwerkelijk van plan is om bezittingen van de betreffende bedrijven te nationaliseren.

Als het land daadwerkelijk overgaat tot zo'n stap, stelt het bij elk bedrijf een tijdelijk bestuur aan voor drie maanden en brengt het de bezittingen onder in een nieuwe onderneming. Na drie maanden worden de aandelen in die nieuwe onderneming geveild.