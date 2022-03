Investeerder HAL wil de Nederlandse baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis overnemen. Op het bedrijf wordt een prijskaartje geplakt van 4,2 miljard euro. Dat is niet het bedrag dat HAL betaalt, want de investeerder had in de afgelopen jaren al een flink belang in Boskalis opgebouwd.

HAL is al meer dan dertig jaar aandeelhouder van Boskalis en heeft momenteel ruim 46 procent van de aandelen in handen.

De investeerder denkt dat het rendement van Boskalis beter wordt als de aandelen niet vrij verhandelbaar zijn, maar in handen zijn van een bedrijf dat meer gericht is op de lange termijn, zoals HAL. Ook zou het voor Boskalis op deze manier makkelijker zijn om overnames te doen.

De beoogde eigenaar geeft aan dat het tevreden is met het huidige beleid van de baggeraar en zegt geen plannen te hebben om iets te veranderen in het management. De overname heeft volgens HAL geen gevolgen voor de werkgelegenheid.

Boskalis levert wereldwijd diverse maritieme diensten. Zo was het bedrijf vorig jaar betrokken bij het bergen van een groot containerschip dat enkele dagen het Suezkanaal blokkeerde. HAL is een beursgenoteerde onderneming die investeert in verschillende bedrijven.

De deal moet nog worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. De investeerder verwacht goedkeuring te krijgen in het derde kwartaal van dit jaar. Zodra HAL 95 procent van de aandelen in handen heeft, wil het Boskalis van de Amsterdamse beurs halen.