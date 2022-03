Zorgbonden hebben in de nacht van woensdag op donderdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor werkenden in de verpleeghuiszorg, de wijkverpleging en de thuiszorg. Dat meldt vakbond NU'91. De zorgwerkers krijgen een structurele loonsverhoging van 6,25 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen en de zeggenschap te vergroten.

Verder worden veel regelingen die verschillen tussen de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg gelijkgetrokken. Daardoor wordt onder meer de reiskostenvergoeding verbeterd en komt de eigen bijdrage voor woon-werkverkeer te vervallen.

Om de werkdruk te verminderen, is vastgelegd dat medewerkers die niet zijn ingeroosterd het recht hebben om onbereikbaar te zijn. Ook mogen mensen niet meer dan vijf dagen per week worden ingeroosterd, tenzij ze hebben ingestemd om meer te werken.

De bonden leggen het resultaat komende week voor aan hun leden, zegt NU'91. Als die akkoord gaan, geldt de nieuwe cao met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dit jaar en loopt deze door tot 31 december 2023.