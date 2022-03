De consumentenprijzen voor goederen en diensten waren vorige maand 6,2 procent hoger dan een jaar eerder. Die stijging is iets kleiner dan in de maand ervoor, maar is nog altijd zeer groot, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Oorzaak van de hogere prijzen zijn vooral de dure energie, die 77 procent meer kostte dan een jaar geleden.

Ook andere goederen zijn duurder geworden, al zijn de prijzen daarvan veel minder hard gestegen dan van bijvoorbeeld gas en benzine. Zo betaalde je vorige maand gemiddeld 9,7 procent meer voor meubels en 4,9 procent meer voor voeding. Verder gingen de prijzen in de horeca licht omhoog en betaalden we meer voor vervoer.

Nederland heeft al geruime tijd te maken met hard oplopende prijzen. Al voor de Russische invasie in Oekraïne werden veel producten en diensten fors duurder. Dat kwam niet alleen door dure energie, maar ook door tekorten aan onder meer personeel, transportcapaciteit en grondstoffen.

Zo was er in november en december al sprake van een inflatie van respectievelijk 5,2 en 5,7 procent. Daar kwam in januari een prijsstijging van 6,4 procent bovenop. Ter vergelijking: vóór de piek van de afgelopen maanden lag de inflatie tien jaar lang tussen de 0 en 3 procent.

150 Ons leven wordt steeds duurder: hoe erg is de hoge inflatie?

Koopkrachtdaling afhankelijk van prijzen voor olie en aardgas

De geldontwaarding zorgt ervoor dat meer en meer huishoudens in moeilijkheden komen. Zo werd woensdag duidelijk dat we er dit jaar gemiddeld 2,7 procent op achteruitgaan.

Mogelijk krijgen we zelfs een koopkrachtdaling van gemiddeld ruim 3 procent voor de kiezen. Dit is onder meer afhankelijk van de manier waarop de marktprijzen voor olie en aardgas zich ontwikkelen, waarbij onder andere gekeken wordt naar de situatie in Oekraïne.

Het kabinet zei woensdag dat de laagste inkomens nog dit jaar een compensatie tegemoet kunnen zien. Details hierover zijn nog niet bekend. Wel zei minister van Financiën Sigrid Kaag dat iedereen in Nederland zal worden geraakt door de hogere prijzen die de Russische inval in Oekraïne met zich meebrengt.