De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Amerikaanse overheid woensdag bevolen om een onderzoek te starten naar de voor- en nadelen van cryptomunten en de creatie van een eigen digitale munt. Verschillende ministeries zullen zich de komende tijd buigen over de toekomst van geld en de rol van cryptomunten daarin.

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, had in januari al de vraag opgeworpen of het niet eens tijd was dat de VS na zou gaan denken over een eigen digitale munt. Analisten dachten dat zo'n proces jaren zou duren, maar volgens een overheidsfunctionaris wil de VS doorzetten. Dat zal wel met enige voorzichtigheid gebeuren, gezien de sterkte van de Amerikaanse dollar.

In de komende maanden of jaren zal de Amerikaanse overheid dus onderzoeken wat de opties zijn. Daarnaast wil Biden dat in kaart wordt gebracht wat de risico's en voordelen van cryptomunten zijn voor zowel het financiële systeem als consumenten die erin investeren. De volatiliteit van de munten kan er namelijk toe leiden dat beleggers met iets minder kennis plots heel veel geld verliezen.

De VS is niet het eerste land dat overweegt om een eigen digitale munt in te voeren. Sinds de bitcoin en aanverwanten populair zijn geworden bij beleggers, denken ook onder andere de Europese Centrale Bank (ECB) en de Chinese centrale bank na over hun eigen digitaal geld. Negen landen voerden al een eigen cryptomunt in en inwoners van El Salvador mogen sinds september overal betalen met bitcoins.

De bitcoinprijs ging woensdag meer dan 7 procent omhoog, naar 38.100 euro. De cryptomarkt is in totaal zo'n 2,7 biljoen euro waard.