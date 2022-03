KLM heeft na onderzoek vastgesteld dat een deel van zijn personeel, onder wie ook oud-werknemers, tientallen jaren mogelijk is blootgesteld aan te veel chroom-6, een metaalsoort die in onder andere primers en coatings voorkomt. Om hoeveel werknemers het precies gaat, is niet duidelijk. De luchtvaartmaatschappij onderhandelt met de vakbonden over een compensatieregeling.

Uit het onderzoek, dat in 2020 opgestart werd en nu werd afgerond, blijkt dat bepaalde personeelsleden in de periode van 1970 tot 1991 tussen de 10 en 100 microgram per kubieke meter hebben ingeademd.

Doordat de wettelijke grenswaarde tussen 1976 en 2017 stapje voor stapje verlaagd is van 100 microgram per kubieke meter naar 1 microgram, is het mogelijk dat een aantal mensen in die periode zijn blootgesteld aan te hoge waardes, meldt KLM woensdag.

KLM heeft volgens een woordvoerder enkele honderden werknemers in beeld die mogelijk te veel chroom-6 hebben ingeademd. Of dat ook het geval is, wordt nu verder onderzocht. De luchtvaartmaatschappij roept mogelijke gedupeerden ertoe op zich te melden en tuigt in samenspraak met de vakbonden een compensatieregeling op. De betrokkenen worden daarover geïnformeerd op het moment dat die er is.

Het bedrijf benadrukt dat ondertussen wel wordt gewerkt binnen de wettelijke grenswaarden en dat beschermingsmateriaal de blootstelling van het personeel ook in die eerdere periode verlaagd heeft. Waar mogelijk wordt nu met chromaatvrije alternatieven gewerkt. Waar nog wel chroom-6 gebruikt moet worden, dragen de werknemers "adequaat beschermingsmateriaal".