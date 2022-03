Supermarkten gaan toch zelf blikjes inzamelen zodra daar vanaf begin volgend jaar statiegeld op zit. Dat meldt Afvalfonds Verpakkingen, dat in opdracht van supermarktkoepel CBL en de organisatie voor levensmiddelenproducenten FNLI aan een innamesysteem werkt.

Vanaf 1 januari zit er 15 cent statiegeld op blikjes waarin bijvoorbeeld frisdrank zit. Het plan was eerder om duizenden onbemande inleverpunten voor statiegeldflesjes en -blikjes te plaatsen, vooral buiten supermarkten. Gemeentes zagen dat echter niet zitten. Ze vroegen zich af wie de plekken rondom de punten zou schoonhouden.

Supermarkten hadden al wel de garantie gegeven dat in vijftienhonderd winkels blikjes ingeleverd konden worden. Dat is ongeveer een kwart van het totaal aantal supermarkten in Nederland.

Nu is besloten dat klanten toch bij alle supermarkten terechtkunnen, ook als de blikjes elders zijn gekocht. De winkels krijgen een extra vergoeding voor het innemen van blikjes die niet bij een supermarkt zijn gekocht.

Op termijn moet het statiegeldsysteem er anders uit gaan zien, vinden de supermarkten. Ze zeggen de groeiende stroom retourverpakkingen niet aan te kunnen. De supermarkten willen daarom samen met andere belanghebbenden een nieuw, landelijk inzamelsysteem opzetten, waarmee ook andere verpakkingen en producten ingezameld kunnen worden.

Het kabinet besloot vorig jaar om statiegeld in te voeren op drankblikjes, omdat deze steeds vaker in het milieu terechtkomen. Zo'n 150 miljoen blikjes worden jaarlijks weggegooid op straat of in de natuur. Door het statiegeld hoopt het kabinet dat meer mensen hun blikjes inleveren.