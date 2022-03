De Europese Unie is van plan extra sancties in te voeren tegen hoge Russische functionarissen en rijke vrienden van president Vladimir Poetin. Dat heeft Frankrijk woensdagochtend via Twitter bekendgemaakt. Tegelijkertijd zei premier Mark Rutte dat Europa snel minder afhankelijk moet worden van Russisch gas.

De nieuwe EU-sancties tegen Rusland bestaan onder meer uit beperkingen voor de scheepvaart en het uitsluiten van drie Belarussische banken van het internationale berichtensysteem SWIFT, dat snelle transacties tussen banken mogelijk maakt.

De aanvullende sancties moeten nog worden goedgekeurd door de leiders van de 27 lidstaten. Die komen donderdag en vrijdag bij elkaar in de Franse stad Versailles.

Rutte sprak woensdagochtend studenten toe op de Parijse universiteit Sciences Po. Daar zei hij verheugd te zijn met de plannen van de Europese Commissie om zo snel mogelijk te stoppen met Russisch aardgas. "Laten we het verwezenlijken", zei hij op bezoek in Parijs. "Er is geen tijd te verliezen."

Rutte: Rusland is meester in 'pijplijnpolitiek'

De afhankelijkheid van de grillen van Rusland verzwakt de Europese Unie, stelt Rutte. "De Russen zijn meesters in pijplijnpolitiek en dat speelt Poetin in de kaart." Dat was allemaal niet onbekend, erkent Rutte, "maar we hebben te lang getreuzeld" om er wat aan te doen.

Rutte zei ook dat hij zich kan voorstellen dat Duitsland toch weer begint met kernenergie. Het land stapte daar de afgelopen jaren juist van af. Maar als de Duitsers de kerncentrales weer opstarten, kan sneller worden afgestapt van het gebruik van Russisch gas.

Hoewel de EU met sancties komt tegen de scheepvaart, zijn er volgens Rutte geen plannen om Russische schepen te weren uit de haven van Rotterdam. Volgens hem moeten dergelijke maatregelen op Europees niveau worden genomen, maar zover is het dus nog niet.

Twee miljoen mensen gevlucht voor oorlog in Oekraïne

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn meer dan twee miljoen mensen het land ontvlucht. Honderdduizenden zitten vast zonder medicijnen of drinkwater sinds Poetin de invasie bijna twee weken geleden begon.

Moskou spreekt van een "speciale militaire operatie" om zijn buurland te ontwapenen. Oekraïne en zijn westerse bondgenoten doen dat af als een ongegrond voorwendsel om een niet-uitgelokte oorlog te voeren tegen een democratisch land met 44 miljoen inwoners.