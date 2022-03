Zowel de vakbonden als de werkgevers zijn voorstander van een hogere onbelaste kilometervergoeding, maar als het van het kabinet afhangt blijft die tot 2024 op 0,19 euro. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er over twee jaar 200 miljoen euro voor wordt uitgetrokken en een jaar later komt daar nog eens 200 miljoen euro bij. Dat komt neer op zo'n 1,5 cent extra per jaar.

De brandstofprijzen gaan al maanden fors omhoog en aan die stijging lijkt niet snel een einde te komen. De benzineprijs stijgt dagelijks zo'n 5 cent en diesel kost woensdag zelfs gemiddeld 11 cent meer dan een dag eerder, aldus het consumentencollectief UnitedConsumers. De adviesprijs voor een liter Euro95-benzine is nu net geen 2,50 euro, diesel kost gemiddeld 2,31 euro.

Daarom vragen vakbonden CNV en FNV een hogere kilometervergoeding voor wie met de auto naar zijn werk gaat en ook de Vereniging van Zakelijke Rijders (VZR) pleit daar woensdag voor. Bedrijven kunnen hun personeel op dit moment een onbelaste reiskostenvergoeding van 0,19 euro geven. Dat bedrag is sinds 2006 niet omhoog gegaan.

Het is voor werkgevers niet verboden om een hogere vergoeding te geven, maar het bedrag boven die 19 cent wordt dan belast en dat pakt negatief uit voor zowel de werkgever als de werknemer.

Kabinet trekt 400 miljoen euro uit voor hogere vergoeding

In het coalitieakkoord is afgesproken dat die kilometervergoeding vanaf 2024 omhooggaat. Daar wordt in twee jaar tijd 200 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken. Volgens berekeningen van het ministerie van Financiën kost een verhoging van 1 cent de schatkist zo'n 130 miljoen euro, dus als we daarvan uitgaan komt dat neer op 1,5 cent extra vergoeding per jaar. De details moeten nog worden uitgewerkt, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Werkgeversvereniging AWVN is blij dat de vergoeding na jaren van aandringen eindelijk omhooggaat. De vakbonden vinden 2024 te laat. "Deze vergoeding dekt de verhoging van de brandstofkosten al lang niet meer", zegt FNV. "En veel werkgevers vergoeden helemaal niets of maar 6 cent per kilometer", zei CNV-voorzitter Piet Fortuin dinsdag.

De VZR maakte een eigen berekening waaruit blijkt dat autorijden nu twee keer zo duur is als de maximale kilometervergoeding. Volgens de organisatie moeten werknemers nu minstens 0,39 euro per kilometer krijgen. "Dan zijn nog niet alle kosten gedekt, maar dit is redelijk en billijk", zegt voorzitter Jan van Delft.

Bedrijven kunnen personeel eenmalige vergoeding geven

De AWVN wil niet meegaan in die druk om de vergoeding sneller te verhogen. "We zijn al heel blij dat het er komt en moeten ook kijken naar de effecten op de schatkist. Het kabinet krijgt nu meerdere financiële vraagstukken tegelijk te verwerken", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

In de tussentijd kunnen bedrijven hun personeel volgens de AWVN een eenmalige vergoeding geven, "maar alleen als daar ruimte voor is". "Ook bedrijven hebben last van de hoge brandstof- en energieprijzen. Dus als je het al financieel lastiger hebt, is het dan wel een goed idee om je kosten nog meer op te drijven? Er moet altijd gekeken worden wat wenselijk en mogelijk is binnen het bedrijf."

Los van de kilometervergoeding wil het kabinet "in het voorjaar" kijken of er enige compensatie voor de hoge inflatie en brandstofprijzen mogelijk is. Het rondt in de tweede helft van dit jaar een onderzoek naar de kilometervergoeding af. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) liet woensdag ook optekenen dat ze dit jaar nog koopkrachtcompensatie voor de laagste inkomens wil.