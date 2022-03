De koopkracht daalt dit jaar met gemiddeld 2,7 procent, meldt het Centraal Planbureau (CPB) woensdag. Dat betekent dat we met ons inkomen 2,7 procent minder kunnen kopen in de winkel. Dat is fors onder de voorspelde toename van 0,1 procent die het destijds demissionaire kabinet deed op Prinsjesdag. Maar een koopkrachtcijfer is altijd een gemiddelde; veel hangt af van jouw specifieke situatie.

We horen de laatste tijd allerlei hoeraberichten over de economie. Zo groeide de economie vorig jaar met 4,8 procent, de grootste groei in meer dan twintig jaar. Het CPB verwacht dit jaar een groei van 3,6 procent. De verwachting is dan ook dat we dat in onze portefeuille merken.

En dat doen we ook. De cao-lonen stegen in januari met 2,4 procent en naar verwachting zullen we over het hele jaar gemiddeld 2,7 procent meer verdienen. Tegelijkertijd werd het leven in januari 6,4 procent duurder, vooral vanwege de hoge energieprijzen.

Donderdag maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de inflatiecijfers voor februari bekend. Die zullen waarschijnlijk fors beïnvloed zijn door de oorlog in Oekraïne, die ook heel wat zaken duurder maakt.

Ons salaris gaat dus minder sterk omhoog dan de inflatie en dat leidt tot minder koopkracht. Over het hele jaar zal de inflatie volgens het CPB met 5,2 procent stijgen en zal onze koopkracht gemiddeld 2,7 procent dalen. In het slechtste geval kunnen we zelfs 3,4 procent minder kopen.

Externe factoren zijn onzeker

Toch moeten we niet te veel rekening houden met die gemiddelden. Ieders situatie is namelijk anders en hangt ook heel erg af van externe factoren. Wie bijvoorbeeld zijn werk verliest en terugvalt op een uitkering, heeft ook meteen veel minder te besteden. Wie daarentegen een flinke promotie maakt, heeft plots veel meer te besteden.

Bovendien zijn de looncijfers gebaseerd op de cao-lonen. Het is ook goed mogelijk dat iemand los van zijn cao een beter salaris krijgt, doordat hij een nieuwe functie of een nieuwe baan heeft. En de hoge inflatie in combinatie met de lage werkloosheid leidt waarschijnlijk tot nog hogere lonen, omdat werkgevers meer moeite moeten doen om hun personeel te behouden.

Al zal iedereen de hoge energieprijzen wel voelen. Hoe hard je dat voelt, hangt af van hoeveel procent van je inkomen je uitgeeft aan energie. Wie een hoger inkomen heeft, geeft procentueel gezien minder uit aan energie dan wie een lager inkomen heeft.

"Ik maak me vooral zorgen over mensen met lagere inkomens, zeker als die in een slecht geïsoleerd huis wonen. Dat soort effecten zijn niet zichtbaar in de standaard koopkrachtplaatjes", zei CPB-directeur Pieter Hasekamp woensdag.

Compensatie is nog niet voor nu

Ten slotte heeft ook beleid een grote invloed op onze koopkracht. Zo werd onder meer het tarief in de eerste belastingschijf verlaagd, gingen er een aantal heffingskortingen omhoog en werd de kinderbijslag niet geïndexeerd.

Dat raakt een aantal specifieke groepen. Het kabinet neemt ook wel compenserende maatregelen, maar die verlichten de koopkrachtdaling alleen, ze doen de daling niet helemaal teniet. Het kabinet kijkt in het voorjaar of de dalende koopkracht nog beter gecompenseerd kan worden, maar voorlopig is er nog geen sprake van extra maatregelen.