Heineken stopt per direct met de productie en verkoop van bier in Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. De bierbrouwer houdt verder op met adverteren en gaat nadenken over wat het met zijn Russische activiteiten wil doen.

De Russische activiteiten worden nu losgekoppeld van de rest van het bedrijf om de stroom van geld en royalty's uit het land te stoppen. "Heineken wil geen financieel voordeel meer hebben uit de Russische activiteiten", aldus topman Dolf van den Brink in een verklaring.

Heineken maakt in Rusland onder andere de bieren Zhigulevskoe en Oxota voor de lokale markt. Met circa achttienhonderd werknemers is het bedrijf naar eigen zeggen de derde brouwer van het land. De Russische markt vertegenwoordigt evenwel minder dan 2 procent van de wereldwijde omzet van Heineken.

De bierbrouwer maakte vorige week nog bekend de export naar Rusland te stoppen.