Steeds meer mensen weten hun weg te vinden naar de sportschool nu de coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven. Basic-Fit ziet het aantal abonnementen dan ook fors stijgen, meldt de fitnessketen woensdag. Het bedrijf rekent eind maart op 2,6 miljoen leden, een toename van 400.000 sinds het begin van het jaar.

Als alle coronamaatregelen zijn verdwenen, verwacht Basic-Fit dat het ledenaantal dit jaar stijgt met 1 miljoen tot 3,2 miljoen. De fitnessketen heeft momenteel 1.015 vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje.

Basic-Fit wordt in de tweede helft van dit jaar ook actief in Duitsland, waar het bedrijf twintig vestigingen opent. Het totale aantal filialen komt dit jaar uit op zo'n 1.250.

Volgens topman René Moos is het vooral belangrijk geweest dat de meeste vestigingen in de verschillende landen afgelopen jaar open konden blijven, zelfs toen de ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen omhooggingen in de tweede helft van het jaar. "Dat is wat mij betreft een grote vooruitgang ten opzichte van 2020 en de eerste helft van 2021."

Moos wil de groeistrategie doorzetten door elk jaar tweehonderd tot driehonderd nieuwe vestigingen te openen. Basic-Fit verwacht voor 2030 tussen de 3.000 en 3.500 filialen te hebben.