Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft besloten zijn beleggingen in Rusland te verkopen, zodra de markt dat toelaat. Daarmee sluit het zich aan bij veel andere grote pensioenfondsen, die deze stap al eerder namen. Ook Unilever vertrekt deels uit het land.

Eigenlijk wilde PMT eerst nagaan of de verkoop gevolgen zou hebben voor de eerste levensbehoeften van de bevolking daar, maar dat bleek niet mogelijk. "Gezien de ernst van de situatie is besloten om de aandelen van bedrijven in Rusland alsnog te verkopen", schrijft het bedrijf woensdag in een toelichting.

Het metaalfonds had beleggingen in elf Russische bedrijven, goed voor ongeveer 0,1 procent van het belegd vermogen. Staatsobligaties had PMT niet.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne

Met de stap volgt het fonds voor de metaal- en technieksector het voorbeeld van andere grote pensioenfondsen als zorgfonds PFZW, ambtenarenfonds ABP, bpfBOUW en een ander metaalfonds, PME. Die kondigden uit afschuw over de Russische aanval op Oekraïne eerder al aan alle Russische aandelen en obligaties van de hand te doen.

NU.nl meldde onlangs dat Nederlandse pensioenfondsen voor zo'n 2,5 miljard euro aan beleggingen hadden in Rusland. Daarbij gaat het om belangen in onder meer staatsenergiebedrijven, zoals Gazprom en Lukoil.

Westerse bedrijven trekken massaal weg

Veel westerse bedrijven hebben de afgelopen tijd besloten Rusland de rug toe te keren. Onder meer Shell, McDonald's, ING, Aegon, Coca-Cola en diverse accountants- en advocatenkantoren hebben hun activiteiten in het land geheel of gedeeltelijk stopgezet.

De sinds 2020 volledig Britse levensmiddelenfabrikant Unilever trekt niet geheel weg uit Rusland, maakte het bedrijf dinsdag bekend. Het stopt met met Russische import en export, maar blijft in Rusland wel producten verkopen die in het land zelf worden gemaakt.

"We gaan door met de verkoop van essentiële voedingsmiddelen en hygiëneproducten die in Rusland zijn gemaakt aan de mensen in het land", verklaarde Unilever-topman Alan Jope. Wel kijkt Unilever kritisch naar deze activiteiten, voegde hij daaraan toe.