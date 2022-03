Steeds meer internationale ondernemingen besluiten Rusland de rug toe te keren of hun bedrijfsactiviteiten in het land op te schorten. Volgens een team van de Amerikaanse Yale Universiteit hebben zo'n 290 bedrijven laten weten dat zij zich terugtrekken uit Rusland.

Yum Brands, het moederbedrijf van Kentucky Fried Chicken (KFC), heeft besloten om de investeringen in Rusland stop te zetten, meldt Reuters. Het gaat om zeker duizend KFC- en vijftig Pizza Hut-filialen in Surland, die bijna allemaal door onafhankelijke franchisenemers worden gerund. In samenwerking met de hoofd-franchisenemer legt Yum ook de zeventig KFC-bedrijfsrestaurants in Rusland stil.

Coca-Cola en Pepsi Cola

Frisdrankconcern Coca-Cola doet geen zaken meer in Rusland, maar het is nog onbekend of de verkoop van Coca-Cola en merken als Fanta helemaal wordt stilgelegd. Van Pepsi Cola is duidelijk dat dat binnenkort niet meer te koop is in het land. Moederbedrijf PepsiCo blijft wel melk, babyproducten en andere basisgoederen leveren in Rusland.

Koffieshopketen Starbucks schort alle bedrijfsactiviteiten op in honderden vestigingen, inclusief verzending van producten. Eerder liet McDonald's ook al weten dat het zijn 850 restaurants in Rusland sluit afschuw over de inval in Oekraïne. De 62.000 werknemers van het bedrijf worden doorbetaald, zegt het bedrijf.

PayPal

Ook het Amerikaanse betaalbedrijf PayPal stopt met zijn dienstverlening in Rusland. "PayPal staat achter de internationale gemeenschap bij het veroordelen van de gewelddadige militaire agressie van Rusland in Oekraïne", zei CEO Dan Schulman dinsdag.De maatregel van PayPal treft behalve goederen- en dienstentransacties ook de overdracht van geld aan vrienden en familie.

Het bedrijf schort verder de services van betalingsdienst Xoom in Rusland op, maar staat het Xoom-klanten nog 'een periode' toe om tegoeden op te nemen. De netto-inkomsten van PayPal in verband met activiteiten in Rusland en Oekraïne bedroegen in 2021 ongeveer een halve procent van de totale netto-inkomsten.