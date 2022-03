Een Amerikaanse crypto-handelaar en zijn zus worden er in de VS van verdacht dat ze kleine beleggers voor een bedrag van 124 miljoen dollar (bijna 114 miljoen euro) hebben opgelicht, schrijft Reuters. Het tweetal is aangeklaagd door de federale rechtbank in Manhattan.

John Barksdale heeft volgens de aanklager gelogen over de waarde en winstgevendheid van bezittingen van Ormeus Coin. Zo beweerde hij dat de munt werd ondersteund door een mijnbouwoperatie van 250 miljoen dollar die maandelijks meer dan 5 miljoen dollar opleverde.

Tegen Barksdale (41) loopt een strafklacht en er lopen ook civiele zaken tegen hem en zijn zus JonAtina Barks (45) omdat ze valse aanbiedingen van Ormeus Coin deden die buiten het zicht van de autoriteiten bleven.

Meer dan twintigduizend beleggers investeerden

Het tweetal heeft het bedrag van 124 miljoen dollar sinds 2017 opgehaald bij meer dan twintigduizend beleggers. Van dat geld zijn miljoenen dollars besteed aan reizen, onroerend goed en andere persoonlijke zaken, zegt de Amerikaanse effecten- en beurscommissie SEC.

John Barksdale is gearresteerd en riskeert tot 65 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van effectenfraude, telegrafische fraude en samenzwering, volgens het ministerie van Justitie. Het is niet bekend welke straf zijn zuster boven het hoofd hangt.