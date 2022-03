Door de torenhoge olieprijzen heeft Nederland besloten om voor het eerst in ruim tien jaar zijn oliereserves aan te spreken. Daardoor komen er 823.000 vaten extra olie op de markt. Wat betekent dit voor de brandstofprijzen? Hoe groot zijn onze reserves eigenlijk? En heeft Nederland ook reservegas?

De prijzen voor olie zijn de afgelopen weken als een raket omhoog gegaan, vooral door de Russische invasie in Oekraïne. Het zorgt voor ongekend hoge benzineprijzen, doordat Rusland een belangrijke olieproducent is.

Daarom besloot het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in samenspraak met de aangesloten landen om 60 miljoen vaten olie uit noodvoorraden op de markt te brengen. Het Nederlandse aandeel daarin is 823.000 vaten.

Hoe groot zijn de totale Nederlandse reserves?

Nederland moet volgens internationale afspraken genoeg olie op voorraad hebben voor drie maanden (90 dagen). Dit is nodig voor situaties waarin ons land geen olie meer kan importeren, bijvoorbeeld bij een oorlog, een boycot of een natuurramp.

Dat is ooit afgesproken als reactie op de oliecrises uit de jaren '70. Toen zijn Nederland en andere westerse landen hard geraakt doordat belangrijke olieproducenten besloten om geen olie meer te leveren. Dit leidde tot grote problemen. Om te voorkomen dat dit nogmaals zou gebeuren, houden veel landen sindsdien reserves aan.

Overigens is Rusland op dit moment nog steeds bereid om olie te verkopen aan het westen. Al zijn er landen die die olie niet meer willen. Ook zijn bedrijven huiverig om nog Russische olie in te slaan, onder meer uit vrees voor imagoschade. Zo stootte Shell de afgelopen dagen zijn hoofd door olie uit Rusland te kopen. Het bedrijf werd zwaar bekritiseerd en heeft inmiddels besloten om zich volledig uit Rusland terug te trekken.

Wie beheert de oliereserves en waar liggen ze opgeslagen?

In Nederland beheert het Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (Cova) deze noodvoorraad. Die organisatie huurt opslagruimtes bij commerciële bedrijven. Op welke plekken de olie ligt, is niet bekend. Het gaat om zowel bovengrondse tanks als ondergrondse opslagruimtes, op ruim een kilometer diepte. Een deel van de Nederlandse 'reserveolie' is in het buitenland opgeslagen, maar kan binnen maximaal drie dagen in ons land zijn.

Wie bepaalt wanneer je die reserves mag aanspreken?

Het IEA bepaalt dat in overleg met aangesloten landen. Dit kunnen ze dus beslissen als er geen olie meer kan worden geïmporteerd, maar ook als de olieprijzen de pan uit rijzen, zoals nu. Een deel van de olie die wordt vrijgegeven, brengt het Cova zelf op de markt en bedrijven mogen dit van het Cova kopen. Een ander deel is al in handen van oliemaatschappijen en zij krijgen dan toestemming om de olie te verkopen aan hun klanten.

Zorgt de extra olie dat benzine nu goedkoper wordt?

Waarschijnlijk niet. De hoeveelheid reserveolie die nu in Nederland op de markt komt, is ongeveer net zo groot als de totale hoeveelheid olie de we in ons land op één dag gebruiken. Dat is vermoedelijk te weinig om van invloed te zijn op de torenhoge pompprijzen van dit moment.

"Theoretisch zorgt meer aanbod voor een lagere prijs", zegt Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers. "Maar de paniek bij oliemaatschappijen is nu zó groot, dat 823.000 vaten slechts een druppel op een gloeiende plaat is." Hij doelt hiermee op het feit dat oliebedrijven de prijzen aan de pomp binnen één dag extreem verhogen, tot wel tien cent per liter. Dat is deze eeuw nog nooit gebeurd.

Daarnaast komt niet alle olie die nu wordt vrijgegeven uiteindelijk bij de tankstations terecht. Het wordt waarschijnlijk ook gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als kerosine voor de luchtvaart of voor de industrie. Van Selms denkt daarom dat het besluit vooral symbolisch is.

Rusland dreigt de gaskraan dicht te draaien. Hebben we ook reservegas?

Nee. Zo'n systeem is er op dit moment niet, terwijl we zeer veel Russisch gas gebruiken. Wel heeft het nieuwe kabinet afgesproken dat het minder afhankelijk wil zijn van buitenlands gas.

De kabinetspartijen willen dat er "verplichte vullingspercentages voor de gasvoorraden" komen. Wat dit concreet inhoudt en wanneer hiermee wordt gestart, is niet duidelijk. Ook de Europese Commissie kwam dinsdag met plannen om gasreserves aan te leggen.