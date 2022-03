McDonald's sluit zijn 850 restaurants in Rusland uit afschuw over de inval in Oekraïne. Volgens topman Chris Kempczinski was het een moeilijk besluit, zei hij dinsdag. Maar het is volgens hem onmogelijk het menselijk leed bij de Oekraïners te negeren.

Volgens Kempczinski was het vanwege de duizenden werknemers van McDonald's in Rusland moeilijk om gehoor te geven aan de steeds luidere roep om een boycot. In totaal heeft McDonald's zo'n 62.000 werknemers in het land. Zij zullen worden doorbetaald, belooft de fastfoodketen.

"In de ruim dertig jaar dat McDonald's actief is in Rusland, zijn we een belangrijk onderdeel geworden van de 850 gemeenschappen waarin we werken", schrijft de topman in een bericht aan het personeel. "Maar we kunnen het onnodige lijden in Oekraïne niet negeren."

McDonald's bleef opvallend lang stil

De afgelopen dagen kondigden tal van Amerikaanse bedrijven al aan te stoppen met de verkoop in Rusland, maar McDonald's hield zich opvallend lang stil. Op sociale media gingen daarop veel berichten rond waarin het Amerikaanse bedrijf werd opgeroepen Rusland te verlaten.