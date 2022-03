De Verenigde Staten stoppen als vergelding voor de oorlog in Oekraïne met de import van olie, aardgas en kool uit Rusland, kondigt president Joe Biden dinsdag aan. Het Verenigd Koninkrijk laat weten vanaf eind dit jaar de invoer van Russische olie te verminderen.

Biden had eerder al gezegd dat hij, samen met enkele Europese partners, plannen had om de import van olie en andere energiebronnen uit Rusland te verbieden.

Dat riep meteen forse weerstand van Duitsland op en ook minister-president Mark Rutte zei al dat sancties de energielevering niet in gevaar mogen brengen.

Nu heeft de VS dus op eigen houtje besloten om die importban in te voeren, want de EU-landen zitten wat betreft de maatregel niet op één lijn. De beslissing is wel in overleg met de Europese partners genomen.

Biden waarschuwde dinsdag dat de energieprijzen door deze beslissing verder zullen stijgen. De Europese gasprijs lijkt voorlopig nog niet fors te stijgen, maar de prijs voor een vat Amerikaanse WTI-olie ging dinsdag al zo'n 7 procent hoger.

Europese Commissie wil afhankelijkheid van Russisch gas verminderen

Ook de Britten willen versneld van Russische olie af. Vanaf eind 2022 verminderen ze de invoer van olie uit Rusland, die 8 procent uitmaakt van de Britse olievoorraad. "We werken samen met bedrijven om alternatieven te vinden", zegt staatssecretaris Kwasi Kwarteng (Energie).

Binnen de EU is er ook discussie over een verbod op de import van Russische energiebronnen, maar op dit moment zijn nog te veel landen afhankelijk van Russische energie.

Zo haalt Duitsland meer dan de helft van zijn gas uit Rusland en voor Italië gaat het om 40 procent. De Nederlandse gasvoorraad bestaat voor zo'n 15 procent uit Russisch gas.

De Europese Commissie kwam dinsdag wel met een plan om de afhankelijkheid van Russisch gas fors terug te dringen. Met dat plan zou er in een jaar tijd twee derde minder gas uit Rusland gehaald kunnen worden en wordt de import in de jaren daarna verder beperkt.