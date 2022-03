De zogenaamde jubelton, een belastingvrije schenking die iemand kan krijgen wanneer hij een huis koopt, wordt vanaf 1 januari 2023 verlaagd naar 27.231 euro. Momenteel is dat nog 106.671 euro. In 2024 verdwijnt de maatregel. De Tweede Kamer had gevraagd om de jubelton al in 2023 te schrappen, maar daar gaat het kabinet niet in mee.

De jubelton geldt voor iedereen in de leeftijd van achttien tot veertig jaar die een huis koopt. Die groep Nederlanders kan van iemand anders een schenking krijgen waarover geen belastingen betaald hoeven te worden. Die persoon moet daar dan wel zijn woning van betalen. Momenteel gaat het om een bedrag van 106.671 euro, maar dat gaat per volgend jaar dus omlaag naar 27.321 euro.

Daarnaast hebben ouders nog de mogelijkheid om 27.321 euro belastingvrij aan hun kinderen te schenken. Dat bedrag mag vrij worden besteed. Die mogelijkheid blijft ook volgend jaar bestaan. Net als in de voorgaande jaren kan iemand maar één van de twee schenkingen krijgen.

Vanaf 1 januari 2024 verdwijnt de jubelton en blijft alleen de belastingvrije schenking voor vrije besteding over. De Tweede Kamer had gevraagd om de jubelton al in 2023 af te schaffen, maar dat was volgens het kabinet om technische redenen niet mogelijk. Een verlaging kon wel.

De verlaging van de jubelton, die nu geen ton meer is, zal volgens het kabinet 7 miljoen euro aan belastinginkomsten per jaar opleveren.