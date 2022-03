Nederlandse vlaggenverkopers worden overspoeld met vragen naar Oekraïense vlaggen, blijkt uit een rondgang van NU.nl. "Na een halve dag is onze hele voorraad er meestal alweer doorheen", vertelt Marco van Daalen van de Vlaggenclub uit Mijdrecht.

De Russische inval in Oekraïne brengt in Nederland duidelijk een golf van solidariteit met het land op gang. "In normale tijden verkopen we zo'n tien Oekraïense vlaggen per jaar, afgelopen week verkochten we er al drieduizend", zegt Van Daalen.

De Vlaggenclub maakt dagelijks vlaggen bij en heeft dagelijks nieuwe leveringen. "Ik zit dag en nacht in het bedrijf om de bestelde vlaggen buiten te krijgen. Na een halve dag is onze hele voorraad er meestal doorheen."

Van Daalen heeft zelf iets meer te maken met de oorlog in Oekraïne dan de gemiddelde Nederlander, want zijn vrouw komt uit Belarus. "Daardoor ben ik emotioneel heel sterk betrokken bij deze zaak", vertelt hij. Hij maakte een eigen ontwerp: een combinatie van de Oekraïense vlag en die van de Europese Unie. Van elke verkochte vlag gaat een deel naar Giro555.

"Eigenlijk vind ik mijn ontwerp mooier dan de originele Oekraïense vlag", zegt hij met een brok in de keel. "En ik merk dat de klanten hem ook prachtig vinden. Het is geweldig dat ik op deze manier in contact kom met bedrijven en mensen die zelf ook emotioneel betrokken zijn bij de oorlog."

'In het begin hadden we geen Oekraïense vlaggen op voorraad'

Ook Bos Vlaggen uit Apeldoorn kan het aantal bestellingen niet bijhouden. "Bij het begin van de invasie door Rusland hadden we geen vlaggen op voorraad, want normaal vraagt niemand daarnaar", zegt eigenaar Gerwin Vink. "Hoeveel er nu worden besteld kan ik niet precies zeggen, maar het zijn er veel."

Ondertussen bestelt Vink regelmatig vlaggen, "maar we hebben er zeker geen honderden liggen". "De storm van twee weken geleden heeft al tot een hoop extra bestellingen geleid door omgewaaide vlaggenmasten en daar komt dit nu bovenop. Het zijn dus drukke dagen voor ons."

Op webshop bol.com loopt de verkoop van Oekraïense vlaggen ook als een trein. Er werden afgelopen week in totaal zes keer meer vlaggen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar en de overgrote meerderheid daarvan is Oekraïens, meldt een woordvoerder aan NU.nl. Precieze aantallen geeft ze niet. Bij geen van de bedrijven worden Russische vlaggen besteld.