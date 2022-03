Meer Gronings gas oppompen om minder afhankelijk te worden van Russisch aardgas is een slecht idee, zegt Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dinsdag. Volgens de toezichthouder is er in Groningen nog altijd een groot risico op aardbevingen, die kunnen leiden tot gewonden of zelfs doden.

Nederland importeert veel Russisch gas, maar er klinken steeds meer geluiden dat we minder afhankelijk moeten worden van Rusland. Daar komt bovenop dat de Russen nu dreigen die gaskraan deels dicht te draaien, als reactie op westerse sancties.

De gaswinning in Groningen opvoeren, zou een oplossing kunnen zijn. SodM ziet dat echter niet zitten. Volgens de toezichthouder kleven daar nog te veel risico's aan. Er is de laatste jaren weliswaar steeds minder gas uit Groningen opgepompt, maar daarmee zijn de gevaren niet voorbij.

"Door de afbouw van de gaswinning uit het Groningen-gasveld is de kans op zwaardere aardbevingen weliswaar afgenomen, maar nog steeds aanwezig", aldus Theodoor Kockelkoren, inspecteur-generaal van het SodM. Meer dan dertienduizend woningen moeten nog worden versterkt.

Volgens de toezichthouder is er nog steeds een kans dat huizen instorten bij een zware aardbeving. "Bewoners kunnen daardoor gewond raken en zelfs komen te overlijden als ze niet tijdig hun huis uit kunnen komen", meldt Kockelkoren. "Pas als de gaswinning is afgebouwd en de huizen die dat nodig hebben zijn versterkt, is het in Groningen even veilig als in de rest van Nederland."

Kabinet neemt deze maand besluit over Gronings gas

Vóór de Russische invasie in Oekraïne werd al duidelijk dat de gaswinning in Groningen mogelijk omhooggaat. Dit omdat de bouw van een stikstoffabriek in Zuidbroek is vertraagd. Met stikstof uit die fabriek kan hoogcalorisch gas uit bijvoorbeeld Rusland worden omgezet naar laagcalorisch gas. Dat is van belang omdat huishoudens vooral laagcalorisch gas gebruiken.

Doordat de bouw van de fabriek vertraging heeft opgelopen, moet Nederland op een andere manier aan meer laagcalorisch gas komen. Extra gaswinning in Groningen kan dan uitkomst bieden, omdat dit gas laagcalorisch is. Het kabinet neemt voor het einde van deze maand een besluit over hoeveel gas het dit jaar wil oppompen in Groningen.