We geven weer net zo veel uit als voor coronacrisis nu de samenleving is geopend. Het gemiddelde pinbedrag in februari ligt op zo'n 27 euro en dat is flink hoger dan in dezelfde maand in 2020, toen we gemiddeld 23,94 euro pinden. Dat blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland.

"We pinnen een hoger bedrag, omdat we bijvoorbeeld meer betalen aan de bezinepomp, vaker boodschappen doen en weer alles mogen en bijvoorbeeld naar de horeca kunnen", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Het aantal pintransacties is in de afgelopen maand uitgekomen op 359,6 miljoen. In dezelfde maand twee jaar geleden ging het om 373,9 miljoen transacties. "Maar toen had februari één extra schrikkeldag. Dat was ook nog eens een zaterdag en dat is altijd een drukke pindag. Als we dit jaar ook één zaterdag extra zouden hebben, dan zouden we nu op hetzelfde niveau zitten als in februari 2020."

Volgens econoom Carlijn Prins van RaboResearch zijn er voor consumenten geen belemmeringen meer om geld uit te geven nu bijna alle coronamaatregelen zijn verdwenen. Zij verwacht dat de consumentenuitgaven dit jaar de aanjager van de economische groei worden.

"Er wordt nu een inhaalslag gemaakt, maar we hebben ook te maken met een hoge inflatie. De hoge energie- en voedselprijzen hollen de koopkracht uit en zetten dus wel een rem op onze bestedingen."

'Smijten extra spaargeld niet over de balk'

Ook ING-econoom Marcel Klok constateert dat we vrij normaal aan het uitgeven zijn. "Dat is een klassiek patroon. Op het moment dat alles weer mag, trekt het snel aan. En dat zie je weer terug aan de bestedingen in winkels, in de horeca en bij de kapper."

Bovendien hebben we tijdens de coronacrisis veel extra gespaard. Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat er eind vorig jaar ruim 407 miljard euro aan spaargeld op onze gezamenlijke spaarrekeningen stond. Volgens Klok betekent het einde van de coronamaatregelen niet per se dat we ons spaargeld over de balk smijten.

"Het extra spaargeld dat is opgebouwd, zit vooral bij de rijkere huishoudens. Zij hebben niet de noodzaak om dat meteen uit te geven. Het grootste deel blijft gewoon op de rekening staan, terwijl er verder wordt belegd of afgelost op de hypotheek. Ook kan het spaargeld gebruikt worden om de hoge energierekening op te vangen", aldus Klok.