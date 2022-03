Volgens de Europese Commissie kan de import van gas uit Rusland in het komende jaar al met twee derde worden verminderd. De rest wordt dan de komende jaren afgebouwd, blijkt uit een plan dat de Commissie dinsdag presenteert. Brussel kijkt vooral naar verplichte opbouw van gasreserves en een snellere omslag naar duurzame energie.

De afhankelijkheid van Russisch gas zou volgens de Europese Commissie ruim voor 2030 verminderd moeten zijn. De EU wil meer vloeibaar gas (lng) uit onder andere de VS en Qatar halen en verhoogt de doelen rond hernieuwbare energie voor 2030. Zo zal er meer biogas en waterstof geïmporteerd worden en moet het gebruik van fossiele energie in huis sneller omlaag.

Door de maatregelen zou er tegen 2030 155 miljard kubieke meter aan gas bespaard worden, wat evenveel is als het totale volume vanuit Rusland. Twee derde daarvan zou binnen een jaar bespaard kunnen worden. Vorig jaar bestond 45 procent van de Europese gasvoorraad uit Russisch gas. "Het is ontzettend moeilijk, maar het is mogelijk als we bereid zijn om nog harder te gaan dan we hiervoor deden", zegt vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie.

Hij ziet daarbij ook een rol weggelegd voor de consument. "Door de thermostaat in huis lager te zetten, door keuzes te maken die energie besparen, kunt u substantieel bijdragen aan het verminderen van de energieconsumptie en ons sterker maken tegenover Rusland."

Bedrijven moeten verplicht gasopslagen vullen

Om door de omslag naar hernieuwbare energie te versnellen, wil de Commissie het proces om vergunningen voor bijvoorbeeld windmolens aan te vragen versnellen. "We kunnen niet van een revolutie spreken als het zeven jaar duurt om een vergunning te krijgen voor een windmolen", zegt Kadri Simson, Eurocommissaris voor Energie.

Daarnaast wordt het voor bedrijven verplicht om de gasopslagen "op grondgebied van de EU" te vullen. Op dit moment is dat meer op vrijwillige basis. Alleen in Duitsland worden bedrijven verplicht om de opslagen elk jaar op 1 december voor ten minste 90 procent gevuld te hebben.

Dat neemt de Commissie nu over, al wordt de richtdatum 1 oktober. Daarnaast wil ze dat het transport van en naar de opslag gratis wordt, om de opslag even aantrekkelijk te maken als de directe levering van gas.

Gazprom baat gasopslagplek in Nederland uit

In Nederland zijn vijf gasopslagplekken, waarvan de op een na grootste deels wordt uitgebaat door het Russische Gazprom, samen met TAQA, een energiebedrijf uit Abu Dhabi. Die bevindt zich in Bergermeer. De grootste is van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), in Langelo. De NAM heeft ook nog een opslag in Grijpskerk. Daarnaast zijn er nog opslagen van Gasunie in Groningen en van TAQA in Alkmaar.

In het Europese plan wordt ook gepleit voor soepelere staatssteunregels voor bedrijven die "direct of indirect" geraakt worden door de sterk gestegen energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ook moet er meer geld gaan naar investeringsprojecten die ervoor zorgen dat Europese landen beter op elkaar aansluiten op het gebied van energie.