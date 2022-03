Volgens de Europese Commissie kan de import van gas uit Rusland het komende jaar al met twee derde worden verminderd. De rest wordt dan de komende jaren afgebouwd, blijkt uit een plan dat de Commissie dinsdag presenteert. Brussel kijkt vooral naar verplichte opbouw van gasreserves en een snellere omslag naar duurzame energie.

De afhankelijkheid van Russisch gas zou volgens de Europese Commissie ruim voor 2030 moeten zijn verminderd. De doelen rond hernieuwbare energie voor 2030 gaan omhoog en de EU wil meer vloeibaar gas (lng) uit onder andere de VS en Azerbeidzjan halen.

Daarnaast wordt het verplicht voor bedrijven om de gasopslagen "op grondgebied van de EU" te vullen. Op dit moment is dat meer op vrijwillige basis. Alleen in Duitsland worden bedrijven verplicht om de opslagen elk jaar op 1 december voor ten minste 90 procent gevuld te hebben.

Dat neemt de Commissie nu over, alleen wordt de richtdatum 1 oktober. Daarnaast wil ze dat het transport van en naar de opslag gratis wordt, om de opslag even aantrekkelijk te maken als de directe levering ervan.

In Nederland zijn er vier gasopslagplekken, waarvan de op een na grootste deels wordt uitgebaat door het Russische Gazprom, samen met TAQA, een energiebedrijf uit Abu Dhabi. De grootste is van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), in Langelo. De NAM heeft ook nog een opslag in Grijpskerk. Daarnaast zijn er nog opslagen van Gasunie in Groningen en nog een van TAQA in Alkmaar.

In het Europese plan wordt ook gepleit voor soepelere staatssteunregels voor bedrijven die "direct of indirect" geraakt worden door de sterk gestegen energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ook moet er meer geld gaan naar investeringsprojecten die ervoor zorgen dat Europese landen beter op elkaar aansluiten op het gebied van energie.