Shell vertrekt in zijn geheel uit Rusland. Het energieconcern maakte al eerder bekend zijn investeringen in olie- en gaswinningsactiviteiten in het land te verkopen, maar stopt nu ook met de ongeveer vierhonderd tankstations in het land. Ook zal Shell geen Russische olie en gas meer kopen. Daarmee houdt het bedrijf zich naar eigen zeggen aan nieuwe regels van de Britse regering.

Shell is sinds kort volledig Brits en zegt direct te stoppen met het aankopen van Russische olie. Lopende contracten zullen niet worden vernieuwd.

Het besluit van Shell komt na de kritiek die het bedrijf de afgelopen dagen kreeg vanwege de aankoop van Russische olie. Shell had via handelaar Trafigura een partij Russische olie gekocht voor een relatief lage prijs.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne

Dat kwam het bedrijf op veel kritiek te staan vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Shell verdedigde zich door te stellen dat het de olie nodig had om te voldoen aan de vraag van zijn klanten. Ook maakte het bedrijf bekend dat de winst die het met de olie behaalt, wordt gedoneerd aan de slachtoffers van de Russische invasie.

"We zijn ons intens bewust van het feit dat die beslissing, hoewel die werd genomen met het veiligstellen van de levering als belangrijkste afweging, niet de juiste was", zegt topman Ben van Beurden nu.

Shell besloot eerder al om samenwerkingsverbanden met het Russische staatsbedrijf Gazprom stop te zetten. Wel zou het nog actief blijven met onder meer tankstations. Nu heeft het Britse bedrijf dus alsnog besloten om zich volledig uit het land terug te trekken.

Ook andere energieconcerns als BP, ExxonMobil en TotalEnergies hebben de afgelopen weken besloten om hun activiteiten in Rusland af te bouwen.