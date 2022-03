Aegon zal geen nieuwe investeringen meer doen in bedrijven in Rusland en Belarus vanwege de Russische invasie in Oekraïne. De Nederlandse verzekeraar heeft hiervoor ook zijn beleid voor verantwoord beleggen aangepast, zo maakt het concern dinsdag bekend.

Aegon heeft momenteel nog voor 27 miljoen euro aan algemene beleggingen in Rusland uitstaan. De verzekeraar wil gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden kijken naar opties om die af te bouwen. Aegon heeft geen beleggingen in Belarus.