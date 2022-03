Ouders die vanaf 2 augustus gebruikmaken van het ouderschapsverlof van negen weken krijgen dat voor 70 procent vergoed. Dat schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken aan de Eerste en Tweede Kamer.

"Dit is een belangrijke stap, omdat ouders in deze periode kunnen wennen aan de nieuwe situatie en samen tijd hebben om bewust keuzes te maken over de verdeling tussen werk en privé, voor nu en later. Door de uitkering te verhogen, maakt het kabinet het makkelijker het ouderschapsverlof op te nemen", aldus Van Gennip.

Het vorige kabinet kwam eerder al met plannen voor betaald ouderschapsverlof, waarin werd uitgegaan van een vergoeding van 50 procent van het dagloon.

De hogere uitgaven aan betaald ouderschapsverlof door de verhoging van het uitkeringspercentage worden geraamd op structureel 195 miljoen euro.