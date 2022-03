Rusland overweegt niet langer gas te leveren aan Europa via de pijplijn Nord Stream 1. Dat zei de Russische vicepremier Alexander Novak in een verklaring op tv. Het is een reactie op het besluit van Duitsland om het gebruik van een andere pijplijn, de Nord Stream 2, voorlopig niet goed te keuren en op de komst van een mogelijke boycot van Russische energie.

Rusland is een belangrijke leverancier van gas aan Europa. Zo'n 40 procent van het aardgas dat in Europa wordt gebruikt, komt uit Rusland. Een aanzienlijk deel daarvan stroomt via de pijplijn Nord Stream 1.

Om extra gas naar Europa te krijgen is de Nord Stream 2 aangelegd. De pijplijn is al klaar, maar is nog niet in gebruik, omdat onder meer Duitsland de ingebruikname nog moet goedkeuren. De Duitsers hebben echter vorige maand laten weten voorlopig geen besluit daarover te nemen, als reactie op de Russische invasie van Oekraïne. Dat leidde tot frustratie bij de Russen.

"In verband met het besluit over de Nord Stream 2 hebben we het recht om een soortgelijk besluit te nemen over het gas dat door de Nord Stream 1 loopt", aldus de Russische vicepremier. "Op dit moment zijn we nog niet zover, maar Europese politici duwen ons in die richting met hun verklaringen en beschuldigingen."

VS overweegt een boycot

Het dreigement van Novak is ook een reactie op een mogelijk boycot van Russische energie. De Verenigde Staten overwegen een verbod in te stellen op het kopen van energie uit Rusland, tot irritatie van de Russische regering.

Novak zei dat een dergelijk besluit grote gevolgen kan hebben voor de olieprijs. Die zou volgens hem bij een boycot kunnen oplopen tot 300 dollar (275 euro) per vat. Dat zou een ruime verdubbeling zijn van de huidige prijzen, die ook al hoog zijn.

"Als je energie uit Rusland wil weren, ga je gang. We zijn er klaar voor", aldus de vicepremier. Hij zei dat er genoeg andere afnemers zijn, als het Westen de olie en het gas niet meer wil.

Het Amerikaanse voorstel voor een boycot op Russische olie kon op weinig steun rekenen vanuit Europa. Zo zei de Duitse regering maandag dat het een dergelijke boycot niet ziet zitten. Ook onder anderen premier Mark Rutte en zijn Britse collega Boris Johnson hebben grote twijfels over een boycot van Russische energie.