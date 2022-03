Het aantal vrouwelijke ondernemers in Nederland is de afgelopen tien jaar fors gestegen. Op dit moment zijn dat er 715.383, tegen 441.734 in 2013. Dat is een stijging van 62 procent, zo blijkt dinsdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK).

Het aandeel vrouwen op het totale aantal ondernemers stijgt veel minder hard, van 51 vrouwen op 100 mannen in 2013 (34 procent) tot 59 op 100 in 2022 (37 procent).

Uit de KVK-cijfers blijkt dat de meeste vrouwelijke ondernemers te vinden zijn in zakelijke diensten (24 procent) en gezondheid (19 procent). Ongeveer 12 procent van de vrouwen is actief in de persoonlijke dienstverlening.

"Nog steeds is het beeld dat vrouwelijke ondernemers vooral werkzaam zijn in de sector persoonlijke dienstverlening, zoals schoonheidsverzorging en haarverzorging, maar dat moeten we toch echt nuanceren", zegt Josette Dijkhuizen, die gespecialiseerd is in ondernemersvraagstukken.

"Van alle ondernemers in deze sector is weliswaar het overgrote deel vrouw, maar binnen de gehele groep vrouwelijke ondernemers is maar 12 procent in deze sector actief."