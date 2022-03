Bedrijven gaven het afgelopen jaar een recordbedrag van 903 miljoen euro uit aan tv-reclame, zo meldt Screenforce woensdag. Volgens de tv-marketingorganisatie ligt het forse economische herstel aan de basis van dat record.

De uitgaven voor tv-reclame stegen in 2021 met 20 procent tegenover 2020. Voor advertenties tijdens reclameonderbrekingen werd 806 miljoen euro neergeteld. Sponsoring van tv-programma's kostte zo'n 93 miljoen euro aan adverteerders.

De grootste adverteerder is net als de afgelopen jaren Procter & Gamble, het bedrijf achter onder meer Ariel, Gillette en Oral-B. Op de tweede plaats komt supermarktketen Jumbo. Die voerde de investeringen in tv-reclame vorig jaar met 62 procent op.

Screenforce ziet een duidelijke relatie tussen de recordinvesteringen en het forse economische herstel in 2021. "We zien altijd als de economie herstelt dat de investeringen in televisiereclame nog sterker herstellen", zegt directeur Michel van der Voort tegen NU.nl. "Adverteerders blijken nog steeds een voorkeur te hebben voor televisie, waar ze het beste en snelste bereik hebben."

In 2021 keken wel minder mensen lineaire televisie dan een jaar eerder. Er werd meer uitgesteld gekeken of gebruikgemaakt van streamingdiensten als Netflix of Disney+. Hierdoor verkleint het bereik. "Het heeft niet zoveel zin om te vergelijken met 2020, want dat was door de lockdowns een recordjaar wat betreft tv-kijken", legt Van der Voort uit. "In vergelijking met 2019 kijken er nu 5 procent meer Nederlanders lineaire televisie."