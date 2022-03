Tanken wordt dinsdag weer fors duurder als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro95 (E10) gaat waarschijnlijk met meer dan 6 cent omhoog en zal dan uitkomen op meer dan 2,40 euro, meldt consumentencollectief UnitedConsumers. Bij enkele oliemaatschappijen wordt die zelfs 2,45 euro per liter.

Voor een liter diesel is de prijsstijging naar verwachting nog iets groter met gemiddeld 8 cent. De gemiddelde adviesprijs komt daarbij dan rond de 2,15 euro per liter uit. De prijzen aan de pomp stegen voor afgelopen weekend ook al flink, omdat de aardolie flink duurder is geworden.

Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen, die UnitedConsumers al meer dan twee decennia bijhoudt. De adviesprijs wordt vooral gevraagd bij stations langs de snelweg. Op andere plekken is tanken doorgaans nog wat goedkoper.

Waarschijnlijk blijft het niet bij de nu aangekondigde prijsstijgingen, geeft marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers aan. Een liter benzine zou binnenkort zomaar meer dan 2,50 euro kunnen kosten, denkt hij. "Mijn verwachtingen waren eerder getemperd, maar dat komt nu wel dichtbij. Het zal mij niet verwonderen als die grens deze week wordt doorbroken. Dit soort stijgingen hebben we nog nooit gezien."