De Duitse bondskanselier Olaf Scholz wil niet dat de EU stopt met olie en gas afnemen van Rusland, omdat de energie-invoer uit het land "essentieel" is voor de Europese economie. Hij reageert daarmee op een voorstel van de VS en een aantal Europese landen om te stoppen met de import van olie en een aantal andere energiebronnen uit Rusland.

Scholz zei maandag in een mededeling dat de EU wel op zoek is naar alternatieven voor Russische energiebronnen, maar dat die niet van de ene dag op de andere gevonden zullen worden. "Daarom is het een bewuste keuze van ons om onze energiecontracten met Rusland niet op te zeggen." Op korte termijn kan verwarming, transport en elektriciteit volgens hem niet verzekerd worden zonder Russische energie.

Ook premier Mark Rutte zei maandag in een speech, samen met zijn Britse collega Boris Johnson en Canadese collega Justin Trudeau, dat de sancties de leveringszekerheid van energie niet in gevaar mogen brengen. Volgens hem zijn de drie landen wel bereid "alle mogelijk sancties" te overwegen om druk te zetten op Rusland, maar hij wees erop dat Europa erg afhankelijk is van Russisch gas.

Daarmee reageren de regeringsleiders op plannen van de VS en enkele Europese partners om een ban uit te roepen op de invoer van onder meer Russische olie vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat nieuws deed zowel de olie- als de gasprijs maandag al fors omhooggaan. De olieprijs steeg met bijna 10 procent en de prijs van Europees gas schoot zo'n 80 procent omhoog naar een record van 345 euro per megawattuur.

De EU haalt ongeveer een derde van het gas en een kwart van de olie uit Rusland. In Nederland is zo'n 15 procent van het gas geïmporteerd uit Rusland, Duitsland is voor meer dan de helft afhankelijk van Rusland.