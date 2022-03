De waarde van de Russische roebel is maandag verder gedaald nadat er werd gesproken over nieuwe sancties tegen de economie van Rusland. Hierdoor zakte de munteenheid met een kleine 3 procent tegenover de euro. De roebel is hierdoor sinds de jaarwisseling 48 procent minder waard geworden.

De roebel is sinds vorige week bezig aan een vrije val vanwege de Westerse sancties tegen Rusland. Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne werden een aantal Russische banken uit het internationale betalingssysteem SWIFT gezet en werden de tegoeden van een aantal rijke Russen bevroren.

Afgelopen weekend is er gesproken over nieuwe sancties tegen Rusland. Zo werd bekend dat de Verenigde Staten en de Europese Unie een mogelijk importverbod van Russische olie overwegen. Dat zou de eerste sanctie zijn die de Russische energiesector raakt.

Hierop daalde de waarde van de Russische roebel maandag met 2,8 procent ten opzichte van de euro. Hiermee is de Russische munteenheid sinds de jaarwisseling een kleine 50 procent minder waard geworden ten opzichte van de euro. Waar je begin januari nog 1,10 euro kreeg voor 100 roebels, krijg je voor hetzelfde aantal roebels nu nog maar 0,83 euro.