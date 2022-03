Voormalig ING-topman Ralph Hamers kreeg vorig jaar bij de Zwitserse bank UBS een beloning van zo'n 11 miljoen euro. Hij is nu ruim een jaar CEO van de bank en ontving afgelopen jaar alleen al als variabele beloning 8,5 miljoen euro. Hamers kwam eerder in opspraak vanwege zijn beloning bij ING.

Tussen 2013 en 2020 was Hamers de hoogste baas bij de Nederlandse bank. In 2018 werd besloten dat de topman recht had op een hogere beloning. Zijn vergoeding werd daarom opgeschroefd met maar liefst 50 procent, naar ruim 3 miljoen euro.

Dat besluit kreeg veel kritiek, zowel vanuit de samenleving als vanuit de politiek. Wegens de maatschappelijke druk werd uiteindelijk afgezien van de loonsverhoging. In september 2020 ging hij aan de slag bij UBS.

Tijdens het bewind van Hamers kwam ING in het beklaagdenbankje terecht. De bank zou niet genoeg hebben gedaan om te voorkomen dat klanten geld via de bank witwassen. ING trof in dit verband een schikking van 775 miljoen euro. Desondanks startte het Openbaar Ministerie eind 2020 een strafrechtelijk onderzoek naar Hamers.