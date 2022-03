De Europese gasprijs steeg maandag met meer dan 70 procent naar een nieuw record. Dit komt door de oorlog in Oekraïne en de vrees voor verstoringen van de Russische gasleveringen aan Europa. De prijs voor gas op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs ligt nu op ruim 335 euro per megawattuur.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn de internationale gasprijzen verder opgelopen. Rusland is een grote leverancier van aardgas en Nederland is een belangrijke afnemer hiervan. Zo'n 15 tot 20 procent van ons gas komt uit Rusland.

De prijzen van gas zijn ook gestegen doordat zondag bekend werd dat de VS en Europese bondgenoten overwegen om een verbod in te stellen op de invoer van Russische olie. Vanwege de harde westerse sancties tegen Rusland is er de vrees dat de gasleveringen ontregeld kunnen raken. Ook zou Moskou bij een westerse ban op Russische olie kunnen besluiten de gaskraan naar Europa dicht te draaien als strafmaatregel.

Gasprijzen zijn al geruime tijd torenhoog. Afgelopen najaar liepen de prijzen al fors op, wat ervoor zorgde dat diverse kleinere energieleveranciers failliet gingen. Veel huishoudens zijn sindsdien ook flink meer gaan betalen voor hun gas en ook voor stroom, omdat dit vaak wordt opgewekt met gas.

De snelle stijging van de gasprijzen maandagochtend betekent niet automatisch dat Nederlandse huishoudens ook meer gaan betalen voor hun energie. Het hangt sterk af van het contract dat consumenten hebben gesloten met hun leverancier.

Als je bijvoorbeeld een contract hebt dat nog een tijdje doorloopt en je hebt vaste tarieven afgesproken met je leverancier, zul je voorlopig weinig merken van de torenhoge handelsprijzen. Wie nu aan het einde van zijn contract zit en een nieuw contract moet afsluiten, krijgt hier waarschijnlijk wel mee te maken.