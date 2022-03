Accountantskantoren PricewaterhouseCoopers (PwC) en KPMG trekken zich terug uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. KPMG, met het hoofdkantoor in Nederland, heeft ook alle activiteiten in Belarus stopgezet.

KPMG heeft meer dan 4.500 werknemers in Rusland en Belarus. "We zijn van mening dat we, samen met andere wereldwijde bedrijven, de verantwoordelijkheid hebben om te reageren op de aanhoudende militaire aanval van de Russische regering op Oekraïne", meldt het bedrijf op Twitter.

Het accountantskantoor laat verder weten het enorm moeilijk te vinden om afscheid te moeten nemen van de werknemers, van wie sommigen al tientallen jaren actief zijn bij het bedrijf.

PwC is al dertig jaar actief in Rusland waar zo'n 3.700 mensen werken. "We hebben vanwege de oorlog in Oekraïne besloten Rusland te verlaten", aldus het accountantskantoor.