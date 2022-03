Nederland werkt samen met Duitsland aan een nieuwe terminal voor vloeibaar gemaakt gas (lng) in de buurt van Hamburg. Vrijdag werd daarvoor een intentieverklaring ondertekend. De terminal in Brunsbüttel aan de monding van de Elbe zal na de bouw door Gasunie worden uitgebaat.

Naast het volledig in handen van de Staat zijnde Gasunie steekt het Duitse Kreditanstal für Wiederaufbau (KfW) geld in de terminal. Ook energiebedrijf RWE is bij de ontwikkeling betrokken.

Volgens minister Sigrid Kaag (Financiën) levert Gasunie met de bouw "een belangrijke bijdrage aan het veiligstellen van de Europese leveringszekerheid van gas". "Een goede stap in het afbouwen van de afhankelijkheid van import van gas uit Rusland."

De terminal wordt ontworpen om behalve voor lng ook geschikt te worden gemaakt voor het importeren van waterstof en afgeleide stoffen als ammoniak. Daarmee moet die ook voorbereid zijn op de energietransitie. Het complex krijgt een jaarlijkse capaciteit van 8 miljard kubieke meter.

In Wilhelmshaven zal Duitsland nog een tweede lng-terminal bouwen, zo kondigde bondskanselier Olaf Scholz afgelopen zondag aan. Daarmee moeten de Duitse plannen om de afhankelijkheid van Russisch gas te verkleinen in een stroomversnelling komen.