Scheepswerf Damen Shipyards stopt de levering van schepen aan Rusland. De scheepsbouwer uit Gorinchem had nog verschillende contracten voor onder meer vissersboten en werkboten voor de Russische markt. Damen gaat ook geen nieuwe scheepsbouwcontracten meer aan voor schepen die aan Rusland geleverd worden.

Het besluit heeft volgens een woordvoerder een "stevige impact" op het bedrijf, dat geen precieze cijfers wil noemen. "Het gaat om een aanzienlijk bedrag."

Het bedrijf stelt in nauw contact te blijven met de betrokken autoriteiten over de situatie rond Rusland.

Verder zegt Damen zich zorgen te maken om zijn werknemers in Oekraïne, "die zich in een zeer ernstige situatie bevinden". "Waar mogelijk bieden wij onze collega's 24 uur per dag intensieve ondersteuning. Onze gedachten zijn bij hen."

Rusland was alleen al voor de zogeheten superjachten een belangrijke markt voor Damen. Eerder deze week becijferde BNR op basis van gegevens van de website SuperYachtFan dat Russische klanten het afgelopen decennium goed zijn geweest voor ongeveer 20 procent van de totale afzet van dergelijke vaartuigen.

Damen Shipyards heeft 35 scheepswerven en twaalfduizend werknemers in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Het bedrijf heeft ook afdelingen in Rusland.