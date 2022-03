Shell heeft 100.000 ton Russische Brentolie gekocht voor een spotprijs, meldt onder meer The Wall Street Journal. Volgens dat dagblad betaalde Shell 28,50 dollar (ongeveer 26 euro) minder per vat dan de geldende prijs voor Brentolie. Het bedrijf volgde al snel met een reactie dat de winst van de aankoop naar een fonds voor Oekraïne gaat.

Shell verdedigde de aankoop met het argument dat Rusland wereldwijd nog steeds een belangrijke leverancier is van olievoorraden, al zoekt het bedrijf wel naar alternatieven. In de verklaring stond verder dat alle winst op de Russische olie naar een speciaal fonds gaat voor humanitaire hulp in Oekraïne.

Volgens de Financial Times kan Shell met dit koopje zeker 20 miljoen dollar (ongeveer 18 miljoen euro) winst maken.

Het olie- en gasconcern kocht de Brentolie van het bedrijf Trafigura, een van de grootste Russische olie-exporteurs. Het lukte Trafigura deze week niet om de lading olie te verkopen. De prijs daalde enorm en Shell kon de olie daardoor voor een spotprijs oppikken.

Oekraïne heeft bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba verbolgen gereageerd op de aankoop. Wat de minister betreft stinkt deze deal.

Shell wil gebruik van Russische olie afbouwen

Shell liet eerder in een verklaring weten zijn activiteiten in Rusland te stoppen vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Het bedrijf verbrak alle samenwerkingsverbanden met het Russische gasbedrijf Gazprom.

Ook zei het olie- en gasconcern dat het de meeste activiteiten rondom olie zou stoppen, maar nog wel olie van Russische bedrijven in te kopen om "de productie van essentiële brandstoffen en andere producten die mensen dagelijks gebruiken" te garanderen.

Het bedrijf zegt verder het gebruik van Russische olie te willen afschalen. Dat is volgens Shell moeilijk omdat Rusland een belangrijke speler op de wereldwijde oliemarkt is en er weinig alternatieven zijn.