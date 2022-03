Elektronicaconcern Samsung en belatingsdienst Paypal stoppen met het leveren van producten en diensten aan Rusland vanwege de invasie van Oekraïne.

Na Amerikaanse chipmakers als Intel en AMD stopt nu ook Samsung met de levering van computerchips aan Rusland. Daarnaast zal het bedrijf geen mobiele telefoons meer verkopen in het land, maar ook van Samsungs consumentenelektronica zoals wasmachines en koelkasten is de export voorlopig stilgelegd, meldt persbureau Bloomberg.

Ook de Amerikaanse betalingsdienst PayPal biedt zijn diensten niet meer in Rusland aan. Het bedrijf maakt het voorlopig nog wel mogelijk voor Russen om tegoeden bij de dienst weer op te nemen.

PayPal was eerder deze week al gestopt met het accepteren van nieuwe Russische klanten. Ook PayPal's app Xoom, voor het versturen van geld naar personen in andere landen, werkt niet meer in Rusland.

Zowel Samsung als PayPal laat weten Oekraïne te steunen na de Russische inval. Samsung doneert omgerekend 5,5 miljoen euro, waarvan een kleine miljoen euro n de vorm van consumentenelektronica aan humanitaire doelen in de regio.

PayPal geeft zelf geen geld maar laat weten dat via zijn dienst al ruim 150 miljoen dollar, omgerekend ruim 137 miljoen euro, is opgehaald voor goede doelen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne