Hotelboekingssite Booking.com schort zijn dienstverlening in Rusland op in verband met de oorlog in Oekraïne. Daarmee volgt de onderneming onder meer Airbnb, dat eerder op vrijdag bekendmaakte te stoppen met zijn activiteiten in het land.

De lijst met bedrijven die Rusland op de een of andere manier voorlopig boycotten, wordt zo almaar langer. Adidas, Nike, Netflix, IKEA, H&M en nog veel meer concerns hebben stappen genomen tegen Rusland, waardoor tienduizenden banen op de tocht staan.

Topman Glenn Fogel van moederbedrijf Booking Holdings laat via LinkedIn weten dat zakendoen in de regio door zowel de oorlog als de vele internationale sancties tegen Rusland in de afgelopen dagen steeds complexer werd. Vanwege die "toenemende complexiteit" stopt zijn bedrijf voorlopig niet alleen in Rusland met zijn diensten, maar ook in Belarus.

"We blijven alles doen wat we kunnen voor de veiligheid van onze collega's, klanten en partners, terwijl we humanitaire inspanningen ondersteunen. We blijven onze krachten bundelen met iedereen die om vrede roept", voegt Fogel daaraan toe.