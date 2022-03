Tanken aan de pomp in Nederland wordt dit weekend nog duurder als gevolg van de onrust op de oliemarkt door de oorlog in Oekraïne. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers gaan de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen zaterdag opnieuw met meerdere centen omhoog, net als vrijdag het geval was.

Van de vier concerns waarvan al gegevens binnen zijn, loopt de geadviseerde literprijs voor Euro95 (E10) tussen de 2 en 6 cent op. Bij diesel moeten automobilisten zoals het er nu uitziet rekening houden met prijsstijgingen van 2 tot 8 cent per liter. Maar van één groot bedrijf ontbreken de nieuwe prijzen nog.

Vrijdag gingen de prijzen al fors omhoog. Daardoor was de adviesprijs voor Euro95 al opgelopen tot een record van 2,311 euro per liter. Voor diesel gaat het om 2,012 euro, wat eveneens het hoogste niveau ooit is. Marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers noemt de prijsstijgingen van de laatste dagen "ongekend".

Volgens Van Selms staan de benzineprijzen echter wel stilaan op hun hoogtepunt. "Ze kunnen nog wel even verder stijgen, maar ik zie ze zeker niet voorbij de 2,5 euro per liter gaan", zegt hij tegen NU.nl. "Maar we zullen wel moeten wennen aan een benzineprijs boven 2 euro."

Geen enkele pomp biedt nog benzine van minder dan 2 euro aan

De stemming op de financiële markten stond vrijdag extra onder druk door de Russische aanval op de kerncentrale van Zaporizhzhia in Oekraïne waarbij brand uitbrak. De brand in de grootste kerncentrale van Europa is geblust en de stralingsniveaus zouden normaal zijn, maar Russische troepen hebben de centrale in handen.

Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen, die UnitedConsumers al sinds het begin van deze eeuw bijhoudt. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg. Op andere locaties geven tankstations vaak kortingen, hoewel tanken onder de 2 euro per liter benzine nu niet meer mogelijk lijkt. Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl ben je bij goedkope pompen inmiddels ook al minstens 2,02 euro per liter kwijt.