Tesla mag zijn eerste zogeheten Gigafactory in de Duitse deelstaat Brandenburg bouwen, kondigde minister-president Dietmar Woidke van de deelstaat vrijdag aan op een persconferentie. De goedkeuring liep anderhalf jaar vertraging op vanwege klachten van omwonenden en milieuorganisaties.

De Brandenburgse minister-president benadrukte dat de goedkeuring van de fabriek een uitdaging was voor Duitsland. "Er was lang twijfel in het land of de bouw van zo'n grote fabriek mogelijk was binnen de wettelijke krijtlijnen. Hoewel dat is gelukt, moet er ook nog veel aangepast worden. En daar zullen we over blijven praten", zei Woidke.

Tesla begon in 2019 al met de bouw van de assemblagefabriek, nadat het bedrijf een voorlopige goedkeuring had gekregen. Eigenlijk had de productie vorig jaar al opgestart moeten zijn. Lokale autoriteiten namen echter hun tijd voor het evalueren van de milieueffecten van de fabriek, waarbij er vooral zorgen waren over het waterverbruik.

De fabriek in de buurt van Berlijn zal nu naar verwachting snel beginnen met het opvoeren van de productie. De langverwachte goedkeuring is een zegen voor de plannen van Tesla-topman Elon Musk om de Duitse autoconcerns Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz op hun eigen terrein verder uit te dagen, aangezien de Europese rivalen hun eigen aanbod van elektrische voertuigen flink uitbreiden.

De faciliteit, die is ontworpen om uiteindelijk ook batterijen te produceren en maar liefst 500.000 auto's per jaar te maken, geeft Tesla een productiebasis in een van de concurrerendste automarkten ter wereld.